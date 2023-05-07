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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Seçimden hemen sonra emekli maaşlarını düzenleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız.” dedi.

Görsel: Twitter

Cumhur ittifakının İstanbul mitingi, Atatürk Havalimanı’nın ‘millet bahçesi’ne çevrilen kısmında düzenleniyor.


Mitingde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Terör örgütleriyle gezen Kılıçdaroğlu’na bu vatanı böldürtmeyeceğiz. İHA’ları, SİHA’ları bunlara gömdürtmeyeceğiz.

*İstanbul ‘Evet’ derse bu iş biter. İstanbul ‘Birilerini emekli edeceğiz.’ derse, bu iş biter.

*Hani o Avrupa’nın gazeteleri, dergileri var ya onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı’nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz.

*İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız.

*Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız.

*Asgari ücreti dolar bazında bile üç buçuk kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz.

Güncellenecek…

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