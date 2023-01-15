Erdoğan, KYK yerine özel yurdu ziyaret etmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muğla’da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yerine özel bir yurdu ziyaret etti.

Erdoğan’ın ziyaret ettiği yurdun aylık ücretinin 3 bin 500-4000 lira olduğu öne sürüldü.

Tayyip Erdoğan, KYK yerine özel yurdu ziyaret etti. (Twitter)

Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı’nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması’nın ardından Fethiye’ye geçerek açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan burada aynı zamanda yurtta kalan öğrencileri ziyaret etti.

Twitter’dan öğrencilerle bir fotoğrafını paylaşan Erdoğan, “Muğla’da öğrenci yurdunda kalan genç arkadaşlarımla…” notunu da düştü.

Erdoğan’ın paylaştığı fotoğraflarda yurdun tabelasının bir bölümü gözüküyor. Fotoğrafta ‘Özel’ ibaresinin fark edildiği bir başka ayrıntı yer alıyor.

Erdoğan’ın KYK yerine özel bir öğrenci yurdunu ziyaret ettiği ortaya çıkarken, gazeteci Metin Cihan, Twitter’dan bu bunun ‘Residorm’ adında bir yurt olduğunu ve aylık ücretinin 3 bin 500-4000 lira olduğu yazdı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun Erdoğan’ı KYK yerine özel bir yurda getirdiğini kaydeden Cihan, şunları yazdı: “Gençlik Bakanı Kasapoğlu, Erdoğan’ı devlet yurduna götürememiş. Görüntüler Muğla KYK yurdundan değil, az ilerisindeki Residorm adlı özel yurttan. Merak ettim, aradım, fiyat sordum. Ödeme yöntemine bağlı olarak aylık 3500-4000 lira arası değişiyor.”