Erdoğan, ‘küskünler’e seslendi: Varsa yanlışlar düzeltilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Varsa yanlışlar düzeltilir, hatalar telafi edilir, eksikler tamamlanır, kırgınlıklar giderilir. Yeter ki sebeb-i vücudumuz olan imanımıza halel gelmesin” dedi.

Fotoğraf: AA

Seçimlere 10 ay kaldı. İktidar partisi AKP’ninse anketlerdeki düşüşü sürüyor. Bu durumla ilgili olarak AKP yönetimi ‘safları sıklaştırma’ peşinde. AKP’de daha önce görev almış ancak şimdi uzak duran isimleri geri kazanmak için ‘seferberlik’ başlatıldığı belirtilmişti.

Kayseri’de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, ‘kırgınlara’ seslendi: ”Varsa yanlışlar düzeltilir, hatalar telafi edilir, eksikler tamamlanır, kırgınlıklar giderilir. Yeter ki sebeb-i vücudumuz olan imanımıza halel gelmesin. Yeter ki inancımız sembolü ezanlarımız susmasın, bağımsızlığımız timsali bayrağımız inmesin, yeter ki nifaklara, bozgunculuklara itibar edilmesin. Bunların dışında bir araya gelemeyeceğimiz, birlikte yol yürümeyeceğimiz kimse olmadığına inanıyoruz. Eğer şartlara teslim olsaydık, değil 20 yıl iki yıl bile bu ülkeye hizmet edemezdik. Ülkemizin geleceğinde kritik bir dönemeç olan 2023 için de niyetimiz hayırdır. Akıbetimiz de hayır olacağından şüphe duymuyoruz.”

Erdoğan, muhalefete de adaylık tartışmaları üzerinden yüklendi: Hala Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. ‘‘Hala diyorlar ki ‘cumhur ittifakı adayını açıklasın.’ Hala diyorlar ki ‘seçim tarihi belli olsun.’ Bay Kemal, cumhur ittifakının adayı da belli, seçim tarihi de belli. Gerek şahsım, gerek Sayın Bahçeli; defalarca seçim tarihini de adayımızı da ilan ettik. Kendi adayları ile karşımıza çıkıp, eser ve hizmet siyaseti yarışına girmesi gerekenler ise sağıra yatıp, ‘hele bir de Erciyes’in tepesindeki karlar erisin’ havasında gökyüzüne bakarak ıslık çalmaya devam ediyorlar.”