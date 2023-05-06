Erdoğan: Küçük esnafın prim ödeme gün sayısı SSK’lılarla eşitlendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitlendiğini duyurdu.

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Kayseri’de konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “1 milyon küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Esnaf kardeşlerime hayırlı olsun.”

1 milyon küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Esnaf kardeşlerime hayırlı olsun. pic.twitter.com/nwqiIF6n9Z — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 6, 2023

CHP önermişti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2 Şubat 2023’te Meclis’te yaptığı konuşmada sigortalı çalışanla Bağ-Kur’lu çiftçi ve esnaf arasında prim gün sayısında adaletsizliğin giderilmesini talep etmişti.

Gürer ayrıca, esnaf ve çiftçi dokuz bin gün prim öderken sigortalı kademeli 7 bin 200 gün prim ödemesi nedeniyle oluşan farklılığın esnaf ve çiftçi lehine düzenlenmesini istemişti.