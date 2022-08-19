Erdoğan: Konut fiyatları için yeni hamleyi önümüzdeki ay paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konut fiyatlarındaki artışla ilgili “Yükselişin önüne geçecek hamleyi önümüzdeki ay duyuracağız” dedi.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor.

Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde haziran sonunda konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 182 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 TL’ye çıktı.

Bu gidişatı durdurmak için iktidarın attığı adımlar da fayda etmiyor. Konut kiralarına getirilen yüzde 25’lik artış sınırı sonrası da fiyatlarda yükseliş yaşandı.

İstanbul Esenler’de konut teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artışla ilgili yeni önlemlerin geleceğini duyurdu: “Yükselişin önüne geçecek hamleyi önümüzdeki ay duyuracağız”.