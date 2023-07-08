Erdoğan Kılıçdaroğlu’na Çipras’ı örnek gösterdi: Seçimi kaybedince bıraktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa konusunda yüklendi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, Gümüşhane Toplu Açılış Töreni’nde konuştu. Kılıçdaroğlu’na istifa üzerinden yüklenen Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Sadece yedili koalisyonu değil Pensilvanya’dan Kandil’e tüm destekçilerini sandığa gömdünüz. Milletin zekasıyla alay edenler yaşadıkları şoku atlatamadılar. 28 Mayıs’tan bu yana kendilerine gelemediler. Şu anda hala birbirleriyle dövüşüyorlar.

*Muhalefeti destekleyen vatandaşlarımız, oy verdikleri siyasetçilerin durumunu gördükçe adeta kahroluyor. İlk seçimin üzerinden tam sekiz hafta geçti, yedili koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. “Kazanamazsam bırakırım” diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı. Bir tanesi bile çıkıp açık yüreklilikle seçmenlerine hesap vermedi. İki seçimde de başarısız oldular, yenilgiye uğradılar açıkça kaybettiler. Fakat hezimetlerini başarı gibi yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler.

*Toplam oyları yüzde 1’i bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. CHP’den 39 vekil kopardılar. Sen nasıl hesap uzmanısın Bay Kemal? Açıkça siyaset tarihinin en büyük tokatçılığı. Sen bizimle beraber girdiğin bütün seçimleri kaybettin hala utanmadan sıkılmadan burada duruyorsun. Bak Yunanistan’da Çipras seçimi kaybetti ne yaptı? Bıraktı. Yunanistan’daki Çipras bu konuda hassas, sende bu yok.