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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun propaganda konuşmalarının sırası belirlendi

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için adayların propaganda konuşmalarının sırası belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı’nda, cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları 10’ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için kura çekildi.


AA’da yer alan habere göre 24 Mayıs Çarşamba saat 21.00-21.10 arasında cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, 21.11-21.21 arasındaysa millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu propaganda konuşmasını yapacak.

Propaganda konuşmalarının ikinci günü 27 Mayıs Cumartesi’yse 17.39-17.49 arasında Kılıçdaroğlu, 17.50-18.00 arasındaysa Erdoğan konuşacak.

Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar, ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak.

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