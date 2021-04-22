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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan iklim krizi zirvesinde ‘millet bahçeleri’ni anlattı

İklim Krizi Liderler Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı hızla arttırıyoruz dedi.

Fotoğraf: @tcbestepe

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Mart’ta Erdoğan dahil 40 lideri 22-23 Nisan’da sanal iklim zirvesine davet etmişti.

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Erdoğan’ın zirvedeki konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

*Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir.

*Son 18 yılda orman varlığımızı 20.8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık

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*Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035’te yüzde 60’a taşıyacağız.

*Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir.

*Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor.

*Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Türkiye hala onaylamadı

Türkiye Paris İklim Anlaşması’nı imzaladı ancak hala onaylamadı.

Türkiye gibi onay sürecini tamamlamayan diğer ülkeler ise İran, Irak, Libya, Yemen ve Eritre.

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