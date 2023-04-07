Erdoğan ‘gaz’ oyununa hazırlanıyor

Karadeniz gazı karaya ulaştırılmış gibi 20 Nisan’da büyük tören düzenleneceği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da burada indirim açıklayacağı belirtildi. İndirimin Karadeniz gazından değil Hazine’den karşılanacağı öne sürüldü.

Erdoğan, doğalgaz indirimi açıklamaya hazırlanıyor. (AA)

14 Mayıs’taki seçimler öncesinde AKP, iktidarını korumak için elindeki kartları oynuyor. Ekonomik krizle halkın gündemine oturan faturalar için dişe dokunur bir adım atılmamıştı. Seçimler öncesi AKP, buna geçici bir ‘çözüm‘ buldu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Erdoğan’ın hazırlandığı yeni müjdeyi yazdı. Buna göre 20 Nisan’da düzenlenecek büyük bir törenle Karadeniz’de ‘keşfedilen’ doğalgaz ‘karaya ulaşacak’ ve BOTAŞ’ın sistemine ‘akmaya başlayacak.’

Bu törende Erdoğan ‘yeni müjde’ verecek ve doğalgaz fiyatında indirim açıklayacak.

Bu indirimin, yerli doğalgazın ucuza mal edilmesinden ve toplam maliyetleri düşürmesinden kaynaklanmayacağını kaydeden Altaylı, “Tam aksine doğalgazdaki sübvansiyon Hazine’ye biraz aha fazla fatura edilecek ama yine de algı olarak yerli gaz çıktı fiyat düştü havası oluşacak” diye yazdı.