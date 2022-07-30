Erdoğan, fındıkta geçen seneye göre dolar bazında düşen fiyatı ‘müjde’ olarak duyurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TMO’nun kabuklu fındıkta alan destekli olarak kilogram başına ortalama 54 lira ödeyeceğini söyledi. Bu miktar, dolar bazında geçen seneye düşüş anlamına geliyor.

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TMO 2021 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 25.5 lira ile 27 lira arasında değişen fiyatlarda ödeme yapmıştı. Dolar bazında değerlendirilecek olursa bu fiyatlar açıklandığında fındığın kilosu 3,5 dolara denk geliyordu. Bu sene de 3,5 dolar üzerinden fiyat verilirse fındık alım fiyatının 62 lira civarında olması gerekiyordu.

Bu düşüşü ‘müjde’ olarak duyuran Erdoğan, şunları söyledi: ”2022 alım sezonunda kabuklu fındığa kg başına alan destekli olarak levant ve Giresun kalite ortalamasını 54 lira olarak açıkladık. Geleceğimizi ipotek altına soktular. Ancak bugün tüm dünya krizin pençesindeyken, biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız var ancak biz bunları aşabilecek kapasitedeyiz. Yıllarca bu ülkeyi, milli iradeyi yok sayarak, darbelerle demokrasimizi yaralayarak, yokluk ve yoksullukla insanımızın belini bükerek engellediler. CHP’nin karneyle benzin dağıtılan, ekmek dağıtılan dönemleri vardı. Bizim iktidarımızda hamdolsun böyle şeyler yok.”

Bu konuşmasında da ‘geleneği’ bozmayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu şöyle hedef aldı: ”Bunların eser namına bir müktesebatları bulunmuyor. Bizim yaptığımız projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahipleniyorlar. Bunlar elit görse mertek sanacak. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK’nın başında değil miydi? SSK’yı batırmadı mı? Ne hale getirdi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. Şimdi bir şehir hastanesi Ordu’ya yapıyoruz. Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti. Ama seçimden sonra buna ‘Emekli CHP Genel Müdürü’nü de eklemesi gerekiyor. Yıllardır kendisine, yalan siyasetini bırak dedik ama dinletemedik. Bunların milletin değerleri, dertleriyle ilgili bir dertleri yok. Sıkıntıya düştüklerinde bir köşeye çekilip kahvesini yudumladığını 15 Temmuz’da gördük. Bu kadar yüreksiz çıkmaları bize dokundu.”

‘Terzi’ Fikri’yi de hedef aldı

Konuşmasında Fatsa’nın ‘Terzi’ lakaplı sosyalist belediye başkanı Fikri Sönmez’i de hedef alan Erdoğan, “Bu Ordu, terörün nemenem şey olduğunu iyi bilir. Ordu, Terzi Fikri’yi de iyi bilir, onların bedelini benim Ordum çok ödedi” dedi.

Fikri Sönmez, 1979’da ilçede yapılan seçimlere bağımsız olarak girmiş ve Fatsa belediye başkanı seçilmişti. Sönmez öncülüğünde Fatsa belediyesi yönetimi, 11 Temmuz 1980’de ‘Nokta’ adlı askeri operasyonla görevden alınmıştı.

12 eylül darbecilerinin tutukladığı Sönmez, cezaevinde hayatını kaybetmişti.