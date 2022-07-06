Erdoğan, Dodurga’dan kopamıyor: Anadolu irfanının bir göstergesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır” dedi.

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Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014’te köy statüsüne dönüştürülmüştü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan’da sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına karar verilmişti.

Millet ittifakı bileşenleri CHP ve İYİ Parti’nin aday göstermediği seçimi, AKP ve MHP’nin ortak adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, oyların yüzde 87,02’sini alarak kazandı.

Seçim sonrası birçok AKP’li ve MHP’liden ‘zafer‘ mesajları geldi. Bu ‘zafer’den kopamayan Erdoğan: “Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır” dedi.

Geçmiş dönem belediye başkanlarıyla toplantıda konuşan Erdoğan, AKP’nin İstanbul ve Ankara belediyelerini kaybetmesine de değindi.

“Ülkemizin en büyük iki şehrinin, başkanlık nezdinde kaybedilmiş olmasından üzüntü duyuyorum” diyen Erdoğan, “Seçimi kaybettik demiyorum sadece başkanlık nezdinde diyordum. Çünkü meclislerini biz kazandık. Bunu iyi anlatmamız lazım” dedi.

“Bir belediye dediğiniz zaman olay sadece başkan değildir” açıklamasını yapan Erdoğan, “Meclis’tir Meclis. Meclis’i bir kenara koyamazsın. Meclis ile beraber eğer güçlüyseniz o belediyede gücünüz çok daha farklı olur” dedi.

Erdoğan seçimlerin kaybedilmesine ilişkin, “Bu şehirlerdeki seçimleri oy oranlarımız gerilediği için değil, rakiplerimizin tamamı karşımızda birleştiği için kaybedildiği bir gerçektir. Kayıplarımızı ilk fırsatta telafi etmekte kararlıyız” dedi.

‘Kaybedecek çok şey var’

2023 seçimleri için ”Kızgınlık, kırgınlık, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir” diyen Erdoğan, ”Türkiye, dünün Türkiye’si değil. Eser ve hizmetlerimizle çok ileri ve farklı bir yerdeyiz. Artık kaybedecek çok şeyimiz var” dedi.