Erdoğan, çiftçilere kredi desteğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası tarafından çiftçilere sağlanacak yeni kredi desteklerini açıkladı.

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda konuşan Erdoğan’ın açıklamasına göre çiftçilere verilecek destek şöyle:

* (Çiftçi Destek Kredisi) Kişi başına 250 bin TL’ye kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 36 aya kadar olacak.

* (Tarımsal KOBİ Kredisi) Kredinin üst limiti 15 milyon TL. Devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4.75.

* (Tarım Borç Transferi Kredisi) Üst limiti 5 milyon TL olacak bu kredinin faiz oranı yüzde 9,75, vadesi 60 ay.