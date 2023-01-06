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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, çiftçilere kredi desteğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası tarafından çiftçilere sağlanacak yeni kredi desteklerini açıkladı.

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda konuşan Erdoğan’ın açıklamasına göre çiftçilere verilecek destek şöyle:


* (Çiftçi Destek Kredisi) Kişi başına 250 bin TL’ye kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 36 aya kadar olacak.

* (Tarımsal KOBİ Kredisi) Kredinin üst limiti 15 milyon TL. Devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4.75.

* (Tarım Borç Transferi Kredisi) Üst limiti 5 milyon TL olacak bu kredinin faiz oranı yüzde 9,75, vadesi 60 ay.

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