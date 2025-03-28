Erdoğan: CHP genel başkanı siyasi mandacılık talep ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor” dedi.

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CHP lideri Özgür Özel, 19 Mart’ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin tutuklandığı süreçle ilgili ABD merkezli CNN International ve Britanya merkezli BBC’ye konuşmuştu.

Özel, CNN’e verdiği söyleşide “Türkiye’de yargı bağımsızlığı yok” demişti. BBC’de de aynı mesajı verip Britanya Başbakanı Keir Starmer’ı eleştirmişti: “İngiliz İşçi Partisi’nin, Starmer’in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. İstanbul’un belediye başkanını alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor.”

Erdoğan, 9’uncu milli irade iftarındaki konuşmasında Özel’i ‘Batı’ya yalvaracak kadar kontrolü kaybetmek’le eleştirdi.

Cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:

* Türkiye, ne zaman kendisine biçilen konuma itiraz etse, kökü dışarda bazı kirli odaklar tarafından hedefe konulmuştur. Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar.

* Hak arama bahanesiyle demokrasiyle hukukla meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler. Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaya kadar her türlü kepazelik sergilendi.

* Önceki gün bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik açıldı. Son olarak Batı’ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük.

* Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor. CHP’nin Genel Başkanı Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, ‘Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?’ sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor.

* Ana muhalefet partisini esir almış bir avuç belediye soyguncusunun evlatlarının hayatını karartmasına ailelerimiz izin vermesinler.