Erdoğan: Bunlar buzdağının sadece görünen kısmı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarla ilgili “Kamuoyuna yansıyanlar buz dağının sadece görünen kısmı” dedi ve ekledi: “Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir.”

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AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında açıklama yapan Erdoğan, konuşmasının neredeyse tamamında CHP’yi hedef aldı ve sözü İBB odaklı soruşturmalara getirdi.

“Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir” diye devam eden Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de “Korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yoktur” sözleriyle yüklendi.

Cumhurbaşkanının açıklamaları şöyle:

‘CHP marjinal örgüt gibi hareket ediyor’

* CHP marjinal örgüt gibi hareket ediyor. Üç haftadır CHP’nin faşizan yüzünü yine gördük. Kim sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyordur.

‘Onlar da biliyor, kamuoyuna yansıyanlar buz dağının sadece görünen kısmı’

* İBB’deki hırsızlığın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bağırarak yolsuzluğun üstünü örtemezsiniz. MASAK’a iftira atarak kamu görevlilerini itham ederek suç örgütlerinin suçlarını örtmeye çalışıyorlar. Aslında CHP yönetimi de bağırarak üstünü kapamayacakları büyük bir yolsuzluk olduğunun farkındadır. Şimdiye kadar kamuoyuna yansıyanlar buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu onlar da çok iyi biliyor.

Özel’e: Korkunun ecele faydası yok

* Paniklemelerin arkasında esas sebeb budur, bu ucuz siyasettir. CHP genel başkanına buradan şunu söylemek istiyorum; korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın, adaletin tecellisine engel olamazsınız. O kirli elleri kırmak da yargının boynunun borcudur. Bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecek. Biz de anayasanın bize verdiği yetki ve sorumlulukları harfiyen yerine getireceğiz.

‘Dayan Yorgo-yetiş Yorgo’ ikileminden kurtulamıyorlar’

* Süklüm-püklüm batıya koşup medet umuyorlar. Yolsuzluklarını savunmak için ülkesini batıya şikayet edenler yine hayal kırıklığına uğradı. Seneler geçiyor CHP genel başkanları ‘Dayan Yorgo-yetiş Yorgo’ ikileminden bir türlü kurtulamıyor.

‘Milletimiz meydanı CHP faşizmine terk etmeyecek’

* Son üç haftadır şahit olduklarımız, 1940’ların Halk Partisi neyse 2025 Halk Partisi’nin de aynı olduğunu hatırlattı. Aziz milletim darbe ve cunta dönemleri hariç bunlara geleceğini emanet etmedi. CHP’nin iki yüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her seferinde galip geldi. Milletimiz bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir.

Erdoğan son olarak şunu dedi: “Bundan sonra sorunların üzerine özgüvenle gideceğiz. Sizlerden de terörsüz Türkiye için 85 milyon olarak kardeşliğimizi güçlendirecek hususlara odaklanmanızı istiyorum.”