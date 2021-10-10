Erdoğan: Bir derdim daha var, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne demir yolu monte etmek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şimdi bir derdim daha var, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bir de demir yolunu monte etmek. Ona bir de demir yolunu monte ettiğimizde çok daha farklı olacak” dedi.

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Erdoğan’ın dünkü Adana ziyareti sonrasında Yeni Adana Müzesi’nde gerçekleştirdiği ‘Gençlerle Buluşma Programı’nın görüntüleri paylaşıldı.

Burada konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

*(Çanakkale’den gelen bir öğrenciye) Köprü ne alemde, söyle bakalım. Mükemmel değil mi? Tam bir kolye. 18 Mart Çanakkale köprümüz, o bizim için ayrı bir iftihar vesilesi. Tabii yine Şehitler Köprüsü’nden sonra malum Fatih Sultan Köprüsü. Onun ardından Yavuz Sultan Köprüsü’nü yapmak bize nasip oldu.

*Ama en önemli bizim tabii attığımız adımlar, biz dağları deldik. Çok dağları deldik. Yani o aşınmaz, delinmez denilen dağları delerek bizler adeta Ferhat’la Şirin dizisini oynadık. Bundan daha güzeli olur mu?

‘Yurt sorunu yok’

*Kızlarımız, erkekler için yurt sorunu diye bir şey söz konusu değil.

Siz hiç 45 lira burs aldınız mı? Göreve geldiğimde burs 45 liracıktı. Şimdi nerede burs? Bir de buna tabii beslenme yardımı var. Biz, bir farkın iktidarıyız.

‘Gayretlerimiz kapalı sistemlere geçmek’

*(İklim değişikliği) Şu anda gayretlerimiz daha çok barajlarımızın sayısını artırmak ve barajların sayısını artırmaktan öte, bir de yoğun şekilde kapalı sistemlere geçmek. Eğer açık sistem kalacak olursak, ki 20 yıl önce bu böyleydi. Biz devamlı kapalı sisteme geçme çalışmasını yoğunlaştırdık.