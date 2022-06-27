Erdoğan: Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı tatilinin dokuz gün olacağını bildirdi.

Erdoğan ayrıca işverenlerle görüşülerek asgari ücrete zam geleceğini ve memur maaşlarının 8 Temmuz’da zamlı halde ödeneceğini de söyledi.

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Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız.

* Büyükşehir belediyeleri yangında ne iş yaptı? İtfaiyeniz yok mu? Biz cehape belediyesi demedik burada adımları attık.

* Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

* Turizm toparlandı. Tarımda sezon iyi. Otomotiv sektörü yok satıyor. Özellikle savunma sanayii iyi.

* Kur dalgalanması ve enflasyonda yükseliş hepimizin canını sıktı. Enflasyondaki yükü biraz daha omuzlamak zorundayız. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. 2023’ün şubat-mart aylarında enflasyonu indireceğiz.

* (Meclis’e çağrı) Ek bütçeden cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin çıkarılmasını istiyorum.

Asgari ücret

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir.

* Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.

Bayram tatiliyle ilgili düzenlemeler

* Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenecek.

* Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecek.

* 9 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı tatili dokuz gün olacak.

Yazın ortasından itibaren yurtlar açık

* 81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır.

Öğretmen ataması

* Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’mız tarafından başlatılacak.

* Tip 1 diyabet hastası 0-14 yaş arası evlatlarımızla ilgili de bir müjdemiz var. Bu teşhisle insülin tedavisi gören çocuklarımızın hayat kalitelerini artırmak amacıyla yaklaşık 11 bin 500 kişiye sürekli glikoz ölçüm cihazı veya ikamesi bir cihaz temin edeceğiz.