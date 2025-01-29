Erdoğan Arıkan taburcu oldu

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Hastane çıkışı gazetecilere konuşan Arıkan, “Çok duygulandım” diyerek, kendisi yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
Ünlü spiker, TRT Spor’daki Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının anlatımı sonrası kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.
TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu ediliyor.— TRT Spor (@trtspor) January 29, 2025
🗣️Erdoğan Arıkan: Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. pic.twitter.com/vPOAlgGss9