Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan Arıkan taburcu oldu

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Fotoğraf: @erdoganarikantrtspor / Instagram

Hastane çıkışı gazetecilere konuşan Arıkan, “Çok duygulandım” diyerek, kendisi yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.


Ünlü spiker, TRT Spor’daki Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının anlatımı sonrası kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi


SON HABERLER