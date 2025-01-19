Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının anlatımı sonrasında kalp krizi geçirdi.

Erdoğan Arıkan. Fotoğraf: @erdoganarikantrtspor / Instagram

Hastaneye kaldırılan Arıkan’ın yoğun bakıma alındığı ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

TRT Spor’un X hesabından Arıkan için geçmiş olsun dileğinde bulunuldu:

“Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir. Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erdoğan Arıkan.”