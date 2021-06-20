Erdoğan Aktaş: İktidar bunları görmezden gelirse büyük hata yapar

‘Sizce Sedat Peker’in iddiaları soruşturulmalı mı?’ sorusuna, yüzde 72 oranında ‘Evet soruşturulmalı’ yanıtı veriliyor.

AK Parti seçmeninin bile yüzde 62’si yargının bu iddiaları soruşturmasını istiyor.



Vatandaşa rağmen görünen o ki; hem siyasi irade hem de yargı ‘harekete

geçmemek’ için direnebildiği kadar direnecek.

Sıradan insanlar bile merakla ve büyük bir ilgiyle takip ediyor Sedat Peker’i.

En güvenilir firmaların anketlerinde çok ama çok çarpıcı sonuçlar çıkıyor.

İktidar bunları görmezden gelemez, gelirse de büyük hata yapar.

Erdoğan Aktaş’ın yazısı