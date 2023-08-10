Erdoğan AFAD başkanlığına Okay Memiş’i atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre eski Erzurum Valisi Okay Memiş, AFAD Başkanı olarak atandı. Memiş, dün yayımlanan valiler kararnamesiyle Edirne Valiliği’ne atanan Yunus Sezer’in koltuğuna oturdu. Memiş, seçim öncesi İmamoğlu’nun taşlı saldırıya uğradığı sırada Erzurum valisi olarak görev yapıyordu. Memiş ayrıca eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ve il jandarma komutanıyla bir […]