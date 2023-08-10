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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan AFAD başkanlığına Okay Memiş’i atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre eski Erzurum Valisi Okay Memiş, AFAD Başkanı olarak atandı. 

Fotoğraf: AA

Memiş, dün yayımlanan valiler kararnamesiyle Edirne Valiliği’ne atanan Yunus Sezer’in koltuğuna oturdu.


Memiş, seçim öncesi İmamoğlu’nun taşlı saldırıya uğradığı sırada Erzurum valisi olarak görev yapıyordu. 

Memiş ayrıca eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ve il jandarma komutanıyla bir giyim mağazasında çekilen fotoğrafla gündem olmuştu.

Memiş dışındaki bazı üst düzey atamalar şöyle:

Raci Kaya – SGK Başkanlığı

Samet Güneş – İŞKUR Genel Müdürlüğü

Volkan Mutlu Coşkun – Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Ahmet Gülşen – Kara Yolları Genel Müdürlüğü

Mehmet Akif Balta – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

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Erdoğan AFAD başkanlığına Okay Memiş’i atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre eski Erzurum Valisi Okay Memiş, AFAD Başkanı olarak atandı.  Memiş, dün yayımlanan valiler kararnamesiyle Edirne Valiliği’ne atanan Yunus Sezer’in koltuğuna oturdu. Memiş, seçim öncesi İmamoğlu’nun taşlı saldırıya uğradığı sırada Erzurum valisi olarak görev yapıyordu.  Memiş ayrıca eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ve il jandarma komutanıyla bir […]