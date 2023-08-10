Erdoğan AFAD başkanlığına Okay Memiş’i atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre eski Erzurum Valisi Okay Memiş, AFAD Başkanı olarak atandı.
Memiş, dün yayımlanan valiler kararnamesiyle Edirne Valiliği’ne atanan Yunus Sezer’in koltuğuna oturdu.
Memiş, seçim öncesi İmamoğlu’nun taşlı saldırıya uğradığı sırada Erzurum valisi olarak görev yapıyordu.
Memiş ayrıca eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ve il jandarma komutanıyla bir giyim mağazasında çekilen fotoğrafla gündem olmuştu.
Memiş dışındaki bazı üst düzey atamalar şöyle:
Raci Kaya – SGK Başkanlığı
Samet Güneş – İŞKUR Genel Müdürlüğü
Volkan Mutlu Coşkun – Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Ahmet Gülşen – Kara Yolları Genel Müdürlüğü
Mehmet Akif Balta – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü