Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi ve 13 üniversiteye rektör atadı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanının atama kararları Resmi Gazete‘de yayınlandı.


Atama kararları şöyle:

  • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. İlhami Gülçin
  • Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu
  • Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. İbrahim Aydın
  • Batman Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. İdris Demir
  • Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. İsmail Burak Küntay
  • Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş
  • Çağ Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Murat Koç
  • Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Oktay Yıldız
  • Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Musa Gençcelep
  • Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Rengin Ak
  • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Zekeriya Akman
  • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Turgay Uzun
  • Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Mahmud Güngör
  • YÖK üyeliğineyse Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel

Erdoğan’ın politika kurulu Resmi Gazete’de: Orhan Gencebay sanattan sorumlu

SON HABERLER