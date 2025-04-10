Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi ve 13 üniversiteye rektör atadı.
Cumhurbaşkanının atama kararları Resmi Gazete‘de yayınlandı.
Atama kararları şöyle:
- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. İlhami Gülçin
- Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu
- Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. İbrahim Aydın
- Batman Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. İdris Demir
- Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. İsmail Burak Küntay
- Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş
- Çağ Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Murat Koç
- Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Oktay Yıldız
- Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Musa Gençcelep
- Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Rengin Ak
- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Zekeriya Akman
- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Turgay Uzun
- Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Mahmud Güngör
- YÖK üyeliğineyse Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel