Erdal Sağlam: Mevcut iktidar kaldığı sürece enflasyonun da kurların da aşağı gelmesi beklenmemeli

Bugün Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunu yayımlayacak ve tahminlerini yine revize edecek. Ancak Merkez Bankası’nın söyledikleri gibi, yayımladığı raporlara ve burada yer alan tahmin ve hedeflere güvenin kalmadığı açıkça gözüküyor.

Piyasalar tabii ki bugün açıklanacak Enflasyon Raporu’nu da dikkatle izleyecek ama eskisi kadar piyasalarda etki yaratacak bir rapor olacağını sanmıyorum. Çünkü Merkez Bankası’nın artık bağımsız bir yönetime sahip olmadığı, sadece “politikacıların talimatına uygun attığı adımlara gerekçe oluşturmaya çalıştığı” artık iyice anlaşıldı.

TL’nin değerini koruma amacıyla görev yapması gereken Merkez Bankası yönetimi, yaptıklarıyla müteahhitlerin nakit sıkıntısını çözmeye, ellerindeki konut stokunu eritmeye çalışıyorsa, o zaman Merkez Bankası’nın söylediklerinin, raporlarının ne etkisi olabilir ki…

Raporda ne yazarsa yazsın, şunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz: Mevcut iktidar kaldığı sürece enflasyonun da kurların da aşağı gelmesi beklenmemeli. Aynı şeyi “Mevcut Merkez Bankası yönetimi kaldığı sürece” şeklinde de söyleyebiliriz. Hem tek adamın ülke yönetimine hem de “Tarihin en kötü yönetimine aday” olan mevcut Merkez Bankası yönetimine artık güven kalmadı.

Erdal Sağlam’ın yazısı