Erdal Sağlam: Göstermelik kararlar

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dün oluşturulan Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi tartışmalara neden oldu. Bu kurul ve komitelerin benzerleri daha önce de oluşturulmuş ama faydası görülmemişti, mevcut sistemde yararlı olması ise hiç beklenmemeli.

Her şeyden önce bu kurul ve komitenin cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluşturulduğu unutulmamalı. Yani tek kişinin imzasıyla bunlar oluşturuluyor, dolayısıyla aynı kişinin imzasıyla da her an lağvedilebilir. Unutmayalım ki; İstanbul Sözleşmesi bir uluslararası antlaşma olarak kabul edilmiş yani anayasanın üstünde bir metin haline gelmişti ama tek kişinin imzasıyla antlaşma iptal edildi. Üstüne üstlük Danıştay da bunu uygun gördü..

Özetle; Ekonomik Koordinasyon Kurulu da Fiyat İstikrarı Komitesi de göstermelik olarak kurulan, daha önce açıklanan ekonomik reformlar kapsamında yer aldığı için açıklanan kararlar. Uygulamada yararlarının olması da beklenmemeli. Göstermelik oluşturulan kurul ve komitenin mevcut sistemde kuruluş şekli de ömrü de ne işe yarayacağı da tümüyle tartışmalı.

Erdal Sağlam’ın yazısı