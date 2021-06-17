Erdal Sağlam: Erdoğan’ın rasyonel olmayan siyasi ve ekonomik kararlarına devam etme tehlikesi var

Erdoğan-Biden zirvesi öncesi olumlu hava pompalanmasının da etkisiyle kurlar aşağı gelmişti ama zirveden somut bir sonuç çıkmayınca dolar kuru 8.50 TL’nin üzerine geri döndü.

Fed’den çıkacak kararın metni ve başkanın konuşmasından sonra piyasaların yeni bir yön bulacağı kesin.

Başkan Powell’ın, tahvil alım ve faiz takvimi değişmese bile, enflasyon beklentisi konusundaki söylemini değiştirmesi doların değer kazanmasını sağlayabilir.

Türkiye ekonomisini tehdit eden riskler ve küresel finans gelişmelerinin, TL’nin lehine seyretme şansı oldukça düşük, kurlarda yön yukarı gözüküyor.

Enflasyondaki trendin daha da yukarı gitme, dolayısıyla faiz indirimlerinin daha uzun süre beklemesi ihtimali, buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rasyonel olmayan siyasi ve ekonomik kararlarına devam etme tehlikesi mevcut.

Bozulan tahminler, risklerin gerçekleşmesi halinde ne olur, onu da siz düşünün.

Erdal Sağlam’ın yazısı