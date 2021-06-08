Erdal Sağlam: Bu ifşalar somut bir toplumsal talebe nasıl dönüştürülecek?

Türkiye’nin en zengin ailesine mensup kişilerin bile şirket ilişkileri için politikacıları ve mafyayı işin içine kattıklarını görüyoruz.

Gözden kaçırılmaması gereken temel konu, halkın yakından izlediği bu ifşaların somut olarak bir toplumsal talebe nasıl dönüştürüleceği

Bunun için de “şeffaflık” tanımını sadece “moda bir kelime” olarak değil, kuraldışılığın, mafyatik ilişkilerin panzehiri olarak benimseyip, devletin işleyişi başta her alanda hâkim olması için mücadele etmeli.

Halkın, şeffaflığın kendi cebinden para çalınması engelleyecek temel şartlardan biri olduğunu anlaması için daha çok çaba gerekiyor.

Erdal Sağlam’ın yazısı