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Yaramazlara biraz batar!

Ercan Taner: Temposuz üç puan

Sanki bu sezonun tempo anlamında en yavaş maçını oynuyordu Galatasaray… Karagümrük, presli ve temaslı oyunu benimsemişti. Boey ve Barış, rahat rahat çıkamıyordu. Mertens ve Icardi, yakın markajdan kurtulamayınca hücum bölgesi işlemedi. Sıkıntı vardı açıkçası…

Böyle başlangıçlar yaşayabilirsiniz. O zaman rakibin hata yapmasını kovalayacaksınız. Kerem Demirbay’ın şutunda genç kaleci Emre topu iyi karşılayamadı ve Kerem Aktürkoğlu bu hatayı affetmedi. İlk yarıyı sadece beş isabetli şutla kapatmak oyunun olumsuz tarafını gösteriyordu Galatasaray adına…


Ercan Taner’in yazısı

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