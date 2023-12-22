Ercan Taner: Bitmiş bir takım

Sanki Alanyaspor ev sahibiydi. Orta alanda doğru dürüst üç pas yapamayan bir

takım izlemeye başladık. Forvet oyuncuları bırakın pozisyona girmeyi, ilerde top tutma becerisinden çok uzak kaldılar.

Mesela Muleka kanat forvet değil. Bu kesin! Bir de Amartey vakası var. Saatli bomba çalışmaya ve patlamaya devam ediyor. Bu savunma yine komik gol yemeye devam etti. Başrolün değişmez ismi Amartey yine sahnedeydi. Yusuf ikramı geri çevirmedi ve Alanyaspor’un golünü attı.

Orta saha bu kadar ağır geçilmemeli. Amir ve Salih dünkü halleriyle biz iyi yedek oluruz mesajı verdiler. Masuaku öyle bir oynuyor ki bazen kırmızı kartı görmesi an meselesi sanki. Dünyanın en iyi kalecisi bile bu savunmayla futbolu bırakma kararı alır. Chamberlain; “Yahu ben nereye geldim?” diye düşünüyordur herhalde. O da sakatlandı.

Ercan Taner’in yazısı