Erbaş sordu, yapay zeka 'hayretler içerisinde' cevaplar verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir ayetle ilgili yapay zekaya danıştığını, yapay zekanın ‘şaşkınlar, hayretler içerisinde’ cevap verdiğini söyledi.

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Erbaş, Adana’da kuran kursu ve cami açılışında konuştu.

Lisedeyken Yasin suresinin bir ayetini anlayamadığını ve şimdi yapay zekaya sorduğunu söyleyen Erbaş şunları anlattı:

“Güneş kendisi için tayin edilmiş belirli bir yörüngeye doğru hareket etmektedir. Ama ben lisede okurken, ‘Güneş sabittir’, bilimsel çalışmaların sonucu buydu, ‘Güneş sabittir, diğer dokuz gezegen onun etrafında dönmektedir.’

Diyorlardı ki “Kur’an bilime uymuyor.” Halbuki bilim Kur’an’a uymuyordu. Ne oldu 1982 yılında? Gökbilimciler, astronomlar tespit ettiler ki güneş hareket etmektedir. Hatta belirli bir yörüngeye doğru.

“Birkaç gün önce ayeti yapay zekaya yazdım. Dedim ki, “Bunun hikmeti nedir? Nasıl açıklarsınız?” Yapay zeka, şaşkınlıklar, hayretler içerisinde cevaplar verdi bana. ‘Bunun 1400 sene önce bilinmiş olması imkansız.’ diyor. Yapay zeka bazı zekaları geride bırakmış durumda. ‘Bunun bilinmesi mümkün değil, bilim bunu 1980’li yıllarda ancak bilebildi.’ diyor. Bunun gibi nice ayetler var.”