Erbaş nikahsız birlikteliği kabullenemiyor: Gençler Müslümanca nikahlansın

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘nikahsız birlikteliği’ reddettiklerini belirterek “Gençlerimiz nikahlansın, meşru bir şekilde, Müslümanca” dedi.

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Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nca (TDV) düzenlenen ‘Evlilik Okulu’ projesinin açılış programında konuştu.

2025’in cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘Aile Yılı’ ilan edildiğini hatırlatan Erbaş, özetle şöyle konuştu:

* Artık aile başına düşen çocuk sayısı çok düştü ve hızla düşüyor. Şu anda nüfusu geriye gitmeye başlayan ülke haline geldik. Acil tedbirler almamız lazım, çırpınışımızın sebebi bu. Dolayısıyla, bu eğitimin önemi çok fazla. Hutbelerimizde aile konusunu sık sık işliyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, yaşları geldiğinde imkanlar oluşturup evlenmelerini sağlama noktasında gayret içerisindeyiz.

* Nikah, efendimizin en önemli sünnetlerinden bir tanesidir. ‘Nikah, benim sünnetimdir, kim nikahtan uzak olursa benden değildir’ buyurmuş. Derdimiz gençlerimiz nikahlansınlar, meşru bir şekilde Müslümanca.

* Nikahsız birliktelik ne demek, reddediyoruz. Müslüman bir toplum olarak nikahsız birliktelik ifadesini reddediyoruz. Çabamız bu, gayretimiz bu.