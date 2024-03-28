Erbakan destek için şartlarını sıraladı: İsrail'le ticareti kes, Kürecik'i kapat

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP’ye destek için İstanbul adaylarını çekmeyi üç şarta bağladı.
YRP, Mayıs 2023’teki genel seçimde cumhur ittifakına destek vermişti. 31 Mart’taki yerel seçim içinse uzlaşı çıkmamıştı. YRP bu nedenle kendi adaylarıyla seçime giriyor.
Bunun üzerine iktidarla YRP arasında çekişme başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendilerine kaybettirmek için hareket etmekle suçladığı YRP’den yanıt geldi.
Partisinin Hatay Antakya’daki mitinginde konuşan Erbakan, suçlamalara şöyle cevap verdi:
“Bizim şartlarımız belli. İktidar İsrail’le ticareti kessin, Malatya’da İsrail’i korumak için kurulan Kürecik üssünü kapatsın, emekli maaşlarını 20 bin liraya çıkarsın. Biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız.”