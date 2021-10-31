EPDK lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Lisanssız elektrik üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde mücbir sebep hallerinde tüketim olmasa da üreticiye ödeme yapılacak.
AA’nın haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
Değişikliğe göre kabulü işletmeye alınan üretim tesislerine bağlı tüketim tesislerinde ‘mücbir sebep halleri hariç’ elektrik tüketimi olmaması halinde ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından sisteme verildiği kabul edilerek piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından tesis sahibine herhangi bir ödeme yapılmayacak.
Bu kapsamda sisteme verilen enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.