Enver Yücel ile Kaan Sekban’ı karşı karşıya getiren polemik

Bahçeşehir kolejlerinde çalışıp maaşları asgari ücretten yatan öğretmenler isyan etti. Komedyen Kaan Sekban, “Velilerden dünyanın parasını alan bi kurumun öğretmenlere bunu reva görmesi kabul edilemez” dedi. ‘Yanıt’ Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel’den geldi: “Zekanı geliştirici faaliyetlerde bulunmanı öneririm.”

Öğretmenler, maaşlarının ekran görüntülerini paylaşınca Yücel geri adım atmak zorunda kaldı ve asgari ücretli öğretmenler bulunduğunu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023’te asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını açıklamıştı.

Bahçeşehir kolejlerindeki bazı öğretmenler yılın ilk zamlı maaşını asgari ücret olarak aldı. Öğretmenler sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Komedyen Sekban da öğretmenlere destek verince okulların sahibi tarafından hedefe alındı.

Talk Show yapmak zeka gerektirir, yanlış beyanlar ve söylemlerle prim yapamazsın. Bu benden sana bir abi nasihatı. Zekanı geliştirici faaliyetlerde bulunmanı öneririm. — EnverYucel (@EnverYucel) February 1, 2023

Yücel’in bu ifadelerininden sonra öğretmenler maaşlarının ekran görüntülerini paylaştı.

Bütün öğretmen arkadaşlarımı maaş ödemesi görüntülerini paylaşmaya davet ediyorum. Kim yalancı? https://t.co/a87YVDqReo pic.twitter.com/F1kwVbKyum — Melek (@Melek56304295) February 1, 2023

Yücel bu paylaşımlardan sonra geri adım attı ve asgari ücret ödemelerini kabul etti: “22 bin çalışan öğretmenimiz var asgari de var devletin 3 katı da…”

Demek ki beyanım yalan değilmiş, asgari ücretli öğretmenler varmış, ben -hem de böylesi fiyakalı bir eğitim kurumunda çalışan- 1 öğretmenin bile asgari ücrete mahkum edilmesini skandal olarak görürüm üzgünüm, peki kaç öğretmen bu asgari ücrete tâbi ? https://t.co/mB6jee1JcX — Kaan Sekban (@KaanSekbann) February 1, 2023

Öğretmenler bunun üzerine üç kat maaş alanların ya müdür ya da okuldaki yabancı uyruklu öğretmenler olduğunu söyledi.

Yabancı öğretmenlerin maaşının üç katı olması mecburi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yabancı öğretmenlerinin maaşı asgari ücretin üç katı olarak yatırılmak zorunda.