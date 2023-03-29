Enkaz altından çıkarılan 35 çocuğun kimliği tespit edilmedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan 35 çocuğun kimliğinin henüz tespit edilmediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Kahramanmaraş merkezli depremlerde tartışılan başlıklardan biri de enkaz altından çıkarılan ‘refakatsiz çocuklar.’ Refakatsiz kalan bazı çocukların tarikatlara ait yurtlara yerleştirilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve emniyetin kimliği belirlenemeyen çocuklarla ilgili verilerinin tutmaması dikkat çekmişti.

Bakanlıktan yeni açıklama geldi. Bakanlığın verilerine göre, enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alındı.

Açıklamada, 1766 çocuğun ailesine teslim edildiği, 81 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, 62 çocuğun tedavi sürecinin takip edildiği ifade edildi.

Bakanlık, 35 çocuğunsa kimliğinin tespit edilmediğini kaydetti.

Ayrıca kayıtlı altı çocuğun da hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.