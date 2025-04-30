Diken

Yaramazlara biraz batar!

Engin Polat ve babasına beş yıl iki ay hapis

Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu üç sanığın ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçundan yargılandıkları davada karar açıklandı.

Fotoğraf: AA

Engin Polat ve ve babası Sezgin Polat, ‘sahte fatura kullanma ve düzenleme’ suçundan beş yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.


Sanık Ahmet Gün de aynı suçtan dört yıl iki ay hapis cezası aldı.

İddianameden

Anadolu başsavcılığınca toplam yedi şirket üzerinden işlenen ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçuna ilişkin iddianameler hazırlandı.

İddianamelerde Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Ahmet Gün ve Tolunay Topal sanık olarak yer aldı.

İddianamede sanıkların bir kısmının gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan sahte belgeleri kullanmak suretiyle vergi ziyanına sebebiyet verdiği belirtildi.

Bir kısmınınsa muhasebe hileleri yaparak ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçunu işledikleri ve şirket üzerinden sahte fatura kullanıp kamuyu zarara uğrattıkları kaydedildi.

Bilirkişi raporlarındaysa sanıkların yedi şirket üzerinden kamuyu toplamda 295 milyon 131 bin 368 lira zarara uğrattıkları aktarıldı.

İddianamelerin dördünde sanık olarak yer alan Engin Polat hakkında ‘zincirleme şekilde Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçundan 14 yıldan 65 yıla kadar, iki iddianame sanık olan Dilan Polat için de aynı suçtan toplam yedi yıl altı aydan 32 yıla kadar hapis talep edildi.

Sezgin Polat’ın hakkındaki dört iddianame kapsamında ‘zincirleme şekilde Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ suçundan 13 yıldan 66 yıla kadar hapsi istendi.

Beş iddianamede sanık olan Ahmet Gün için aynı suçtan 15 yıl altı aydan 80 yıla, Alper Kürşat Polat için de aynı suçtan beş yıl altı aydan 24 yıla kadar hapis istendi.

Sanık Tolunay Topal hakkında da aynı suç kapsamında dört yıldan 19 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Engin ve Dilan Polat serbest bırakıldı

Dilan Polat ve kardeşine ‘hayasızca hareketler’ suçlamasıyla bir yıl hapis istemi

Engin Polat serbest

Dilan Polat için tahliye kararı

Dilan Polat davası el yakıyor: Başsavcılık da mahkemeye itiraz etti

Dilan Polat davası: Dosya ağır cezalık

İddianameden: Polat çiftinin tüm mal varlığı kamulaştırılsın

Dilan Polat’a 27 yıl hapis talebi

Dilan ve Engin Polat davasının savcısı emekli oldu


SON HABERLER

İlk çeyrekte altın talebi dünyada dokuz yılın zirvesinde

Küresel altın talebi, ABD’nin tarifeleri, jeopolitik belirsizlikler, borsaların oynaklığı ve zayıf doların etkisiyle 2016’dan bu yana en yüksek ilk çeyrek seviyesine ulaştı.

Altın takı talebiyse rekor fiyat ortamında sert düşüş yaşadı.