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Yaramazlara biraz batar!

Engin ve Dilan Polat serbest bırakıldı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil dört şüpheli gözaltına alındığı ‘uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak’ soruşturmasında serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığı Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan’ın yer aldığı videoyla ilgili ihbarları dikkate alarak resen soruşturma başlattı.


Başsavcılık, şüpheliler hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gözaltı talimatı verdi.

Fotoğraf: Arşiv

Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünde geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Çiftin avukatı Sevinç Horoz sosyal medyadan ifadelerinin ardından Polat çiftinin serbest bırakıldıklarını duyurdu.

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