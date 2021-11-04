Engelli 750 öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 ve 2020’de düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS-Lisans Düzeyi) giren adaylar arasından 750 kişinin kamuya atamasının yapılacağını duyurdu.

AA’nın bakanlığın açıklamasından aktardığına göre 2018 ve 2020’de yapılan EKPSS’ye giren adaylar arasından puan üstünlüğüne göre atama yapılacak. Başvurular, ‘ön başvuru’ ve ‘tercih başvurusu’ olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

Ön başvurular 8-12 Kasım’da alınacak. Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde ‘personel.meb.gov.tr’ adresinde yer alan elektronik tercih başvuru formunu doldurarak tercih başvurularını yapacak.

Tercih başvuruları, 22-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk gününde, 22 Kasım’da ‘personel.meb.gov.tr’ adresinde yayımlanacak.

Atamalar, 3 Aralık’ta yapılacak.