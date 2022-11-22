Endonezya’daki depremde can kaybı artıyor: 268 ölü, 151 kayıp

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Fotoğraf: AA

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Suharyanto, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 268’e çıktığını söyledi. AA’nın haberine göre Suharyanto, en az 151 kişinin kayıp olduğunu, 1000’den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

CNN’in haberine göre yetkililer, depremde 22 binden fazla evin yıkıldığını, 58 binden fazla kişinin de yerinden olduğunu söyledi.

Çoğu çocuk

Batı Java Valisi Ridwan Kamil, yaşamını yitirenlerin çoğunun çocuk olduğunu kaydetti. İngiliz insani yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın (Save the Children), 50’den fazla okulun depremden etkilendiğini belirterek, şiddetli sarsıntının okullardaki öğrencilerin kaçmasını zorlaştırdığını açıkladı.