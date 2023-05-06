Ender İmrek: İktidarın işinin bittiğini her yerden duyabilirsiniz

Seçime bir hafta kalmışken artık birçok şey daha açık…

Erdoğan iktidarının gideceği her geçen gün daha da belirginlik kazanıyor.

Tek adam yönetime karşı büyük, ‘sessiz’ bir halk hareketi oluşmuş durumda. Toplumun önemli bir bölümü bu iktidardan kurtulmak istiyor. Evet, güçlü bir rüzgar esiyor. Ve rüzgar muhalefetten yana. Ancak sessiz! Sessiz çoğunluğu oluşturan işçi ve emekçilerin sürece müdahalesini sağlayanlar ise geleceğe yön vermede tayin edici olacak.

Evet, Erdoğan’ın yenileceğine kesin gözüyle bakılabilir. Hiç ‘acaba’ demeye, farklı olasılıklara dalmaya, derin analizlere gerek yok. Çarşıda, pazarda, sokakta, işyerinde, fabrikada, okulda, tarlada, kahvede dinlenecek birkaç kişi size bunu bir biçimde hemen söyleyecektir. Dolaylı ya da dolaysız ama bu iktidarın işinin bittiğini her yerden duyabilirsiniz.

Ender İmrek’in yazısı