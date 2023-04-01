Ender İmrek: Faşizm bu değilse ne?

Hapishaneler düşünce suçlularıyla, muhaliflerle dolu. Kürt siyasetçiler, demokratlar ağzını açınca hapsi boyluyor. HDP’nin kapatılma davası sadece Kürt halkının değil, tüm Türkiye’nin başındaki Demokles’in kılıcı halinde sallanıp duruyor. Kürt gazeteciler, Gezi davası tutsakları hâlâ hapiste. İstanbul ve Diyarbakır Newroz kutlamalarında yüzlerce Kürt gözaltına alındı. Tek suçları slogan atmak…

Muhalif televizyonlar hedef tahtasından indirilmiyor. Basına ve mahkeme kapılarındaki gazetecilere her gün yeni cezalar yağıyor. Basın, düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlükleri rafa kaldırıldı. Yasama, yargı, yürütme tek adam yönetimince bir merkezden icra ediliyor. Ne yasa ne Anayasa tanıyorlar.

Ender İmrek’in yazısı