Ender İmrek: Erdoğan’ı sandığa gömme kararlılığı her gün büyüyor

Seçimlere 50 günden az bir süre kaldı.

Saflar sıklaşırken, iktidar cenahı her gün biraz daha dağılıyor. Erdoğan nereye elini atıyorsa boş dönüyor. YRP “21 yıllık günahlara ortak olmayız” dedi. Eski Maliye Bakanı Şimşek kameraların dizildiği platforma uğramadan arka kapıdan çıkıp gitti. Erdoğan her defasında bir darbe alıyor. Eski ortakların huzurunu kaçırmış olan ve getirisinden çok götürüsü olacak olan sicili belli HÜDA PAR’a kaldı. Açlık sınırının altında kalan emekli maaş artışı ve diğer vaatleri de inandırıcı olmuyor.

Erdoğan’ı ve onun iktidarını sandığa gömme kararlılığı ise her gün büyüyor. Türkiye halkları el birliği ederek sömürü ve yağmada sınır tanımayan, emek ve özgürlük düşmanı iktidara büyük bir ders verecek

Ender İmrek’in yazısı