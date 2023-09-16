Ender İmrek: CHP Tanrıkulu’yu AKP’nin önüne attı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hedef tahtasına oturtulmuş bulunuyor. Nedeni TSK’nin hukuk dışı uygulamalarını dile getirmiş olması.

Tanrıkulu’yu CHP arenaya attı ve ırkçı şoven güçler dört koldan harekete geçti. Ne yazık ki CHP’nin içinde Tanrıkulu’ya destek ve onu hedefe koyanlara karşı ortaya çıkmış bir tepki de yok…

Böyle olunca Erdoğan ‘Gereğinin yapılması’ için talimat verdi ve harekete geçildi.

Kendi iktidarlarını pekiştirmek için TSK’ye demediğini bırakmayan, bir dönemin genelkurmay başkanı dahil olmak üzere, ordunun üst kademesindeki generalleri, yüzlerce subayı hapse dolduran, hapisteyken ölümlerine neden olan, kimini intihara sürükleyen AKP iktidarı değilmiş gibi şimdi TSK’nin hukuk dışı uygulamalarını dile getirdi diye Sezgin Tanrıkulu linçle karşı karşıya.

Ender İmrek’in yazısı