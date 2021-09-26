Ender Bilgin: Fenerbahçe ve Galatasaray’da Pjanic ve Hamsik’in niteliklerine sahip isim var mı?

Pjanic ile Hamsik, Beşiktaş ve Trabzonspor için oyuna akıl koyan, takımı yönlendiren, hücuma kalite katan yetenek ve zekaya sahip iki usta. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray’da aynı niteliklere sahip isim var mı? Mesut, oynadığı mevki itibariyle tam olarak oyunu yönlendirme imkânına sahip olmasa da, bu özellikleri var mı? Var. Peki, bunu sahaya yansıtabiliyor mu? Hayır. (…)
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Boğaziçi’ne operasyonun koçbaşı: BURA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’nin politikaları partiye yakın BURA (Boğaziçi Üniversiteliler Derneği) üzerinden hayata geçirildi.
Hekimler pandemide ölen sağlıkçıların çocukları için çalacak
Hekimlerden oluşan müzik grubu Tremor, pandemide vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu veren Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) yararına konser verecek.
‘Bilim bizi kandırıyor mu’nun yazarı: Ot-çöp önerenler hastalanınca bize geliyor
Covid-19 hastalığının gerçekliğini ve geliştirilen aşıların etkilerini reddeden, bilinen komplo teorilerini bir kez daha salgınla ilişkilendirerek yayan, bunlara inanan azımsanmayacak kadar çok sayıda insan gerçek ötesinde yaşıyor.
Erdoğan iki yıl önceki alışverişini bugün tekrarlasa fiyat farkı ne olurdu?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında market alışverişinde sepetine eklediği ve kadraja yansıyan fiyatlar, günümüz fiyatlarıyla karşılaştırdı.
Demirtaş: ‘Kürt sorunu çözüldü’ diyenler yalan söylüyor
Kürt sorunu tartışmalarıyla ilgili konuşan tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 10 Kürtçe çocuk kitabı klasiği önerdi.