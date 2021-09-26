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Yaramazlara biraz batar!

Ender Bilgin: Fenerbahçe ve Galatasaray’da Pjanic ve Hamsik’in niteliklerine sahip isim var mı?

Pjanic ile Hamsik, Beşiktaş ve Trabzonspor için oyuna akıl koyan, takımı yönlendiren, hücuma kalite katan yetenek ve zekaya sahip iki usta. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray’da aynı niteliklere sahip isim var mı? Mesut, oynadığı mevki itibariyle tam olarak oyunu yönlendirme imkânına sahip olmasa da, bu özellikleri var mı? Var. Peki, bunu sahaya yansıtabiliyor mu? Hayır. (…)

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Boğaziçi’ne operasyonun koçbaşı: BURA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın başında Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi Üniversitesi’nde AKP’nin politikaları partiye yakın BURA (Boğaziçi Üniversiteliler Derneği) üzerinden hayata geçirildi.