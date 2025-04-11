'En Sevdiğim Pastam' filminin İranlı yönetmenlerine hapis cezası

‘En Sevdiğim Pastam’ filminin yönetmenleri Maryam Moghaddam ve Behtash Sanaeeha, kadın kahramanın başörtüsüz görüldüğü filmde ‘kamuoyunu rahatsız etmek’ ve ‘müstehcen içerik üretmek’ten beş yıl ertelemeli iki yıl iki ay hapis cezası aldı.

Fotoğraflar: IMDB

2024 Berlin Film Festivali’nde yarışan ve iki ödül kazanan film, 70 yaşında yaşlı bir kadının arkadaşlarının ısrarı üzerine ‘aşkı aramasını’ anlatıyor. Kadın filmde başörtüsüz görünüyor.

Guardian‘ın aktardığına göre filmin yönetmenleri ‘kamuoyunu rahatsız etmek amacıyla yalan yaymak’ ve ‘müstehcen içerik üretmek’ suçlamasıyla beş yıl ertelemeli toplam iki yıl iki ay hapis cezası aldı.

Yönetmenlerin tüm ekipmanlarına da el konuldu. ‘İzinsiz film gösterimi’ suçlamasıyla da ek bir para cezası daha kesildi.

Moghaddam ve Sanaeeha’nın bu cezaların öncesinde Berlin Film Festivaline katılması ve tanıtımını yapmak üzere İran’dan ayrılması yasaklanmıştı. Film, İran’dan gösterim izni almadan Berlin Film Festivali’nde yarışmıştı.

Maryam Moghaddam ve Behtash Sanaeeha.

Moghaddam bu yılın başlarındaki açıklamasında “Şarkı söylemek, dans etmek, evde başörtüsü takmamak gibi yasaklanmış şeylerle ilgili yaşamlarımızın gerçekliğini anlatmak istedik” demişti.

Yönetmenlerle ilgili karar, İran’dan ayrılması yasaklanan bir başka önemli yönetmen olan Jafar Panahi’nin filminin Cannes Film Festivali’nde gösterileceğinin açıklamasından sonra geldi.