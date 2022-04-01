‘En kötüler’e veriliyor: Bruce Willis’in Razzie ödülü geri çekildi

Sinemada yılın en kötülerini ‘ödüllendiren’ Razzie’lerde, hastalığının ortaya çıkmasının ardından Bruce Willis’e verilen ödül geri çekildi.

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Kendisini ‘Oscarların çirkin kuzeni’ olarak tanımlayan Razzie Ödülleri, Oscar’ın tam tersine yılın en kötülerini ödüllendiriyor.

Willis’in ailesi önceki gün ABD’li ünlü oyuncuya afazi teşhisi konduğunu açıklamıştı. Sosyal medyadan yayımlanan açıklamada 67 yaşındaki aktörün hastalığı nedeniyle emekli olacağı belirtilmişti.

Afazi, konuşma, yazma ve anlama yeteneklerini etkileyerek iletişim kurmayı engelleyen bir hastalık olarak biliniyor.

Razzie Ödülleri’nde bu yıl Willis için özel bir kategori yaratılmıştı. ‘2021’deki En Kötü Bruce Willis Performansı’ dalında sekiz aday film arasında kazanan ‘Cosmic Sin‘ filmindeki Willis performansı olmuştu.

Ancak ödüllerin kurucusu Mo Murphy ve John Wilson yeni gelişme ışığında ödülü geri çektiğini duyurdu.

Açıklamada “Eğer bir kişinin tıbbi durumu karar verme mekanizmaları ve/veya performanslarını etkileyen bir faktörse ona Razzie vermenin uygun olmayacağını kabul ediyoruz” dendi.