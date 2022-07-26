En fazla maymun çiçeği vakası İspanya’da: 3 bin 125

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün en çok İspanya’da yayıldığını, 3 bin 125 vaka görüldüğünü bildirdi.

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DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, açıklamasında, maymun çiçeği vakalarında son durumu değerlendirdi.

Avrupa’nın, virüsün en fazla yayıldığı bölge olduğuna dikkati çeken Lewis, şimdiye kadar 3 bin 125 vakanın görüldüğü İspanya’nın, en çok vaka bulunan ülke olduğunu söyledi.

Lewis, ABD’de 2 bin 316, Almanya’da 2 bin 268, Britanya’Da 2 bin 137, Fransa’da 1453, Hollanda’da ise 712 vaka bulunduğu bilgisini paylaştı.

Şimdiye kadar DSÖ’nün dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlasını Avrupa ülkelerinin oluşturduğunun altını çizen Lewis, virüsün yayılımının süreceği konusunda uyardı.