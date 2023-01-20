En büyük kripto varlık şirketlerinden biri iflas korumaya başvurdu

Dünyanın en büyük kripto varlık şirketlerinden Genesis, ABD’de iflas koruma başvurusunda bulundu.

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Kripto alım satım platformu FTX’in iflasıyla sektördeki diğer şirketlerin de iflas edebileceğine yönelik endişelerin ortaya çıkmasının ardından Genesis Global Capital 16 Kasım’da müşterilerine itfa ödemelerini durdurmuştu.

Genesis’in iflas başvurusuyla, kripto paralarda geçen yıl yaşanan sert değer kaybının tetiklediği sektördeki işten çıkarmalara ve katlanarak artan iflaslara bir yenisi eklenmiş oldu.

Reuters’a göre Genesis’in kredi birimi varlık ve yükümlülükleri 1 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında. Diğer yandan iflas koruma başvurusunda 100 binin üzerinde alacaklının etkileneceği belirtildi.