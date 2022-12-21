Hindistan Merkez Bankası başkanı: Bir sonraki finansal kriz kripto paradan çıkacak

Hindistan Merkez Bankası başkanı, kripto para ile savaşta olmadığını ama kripto para birimlerinin temel ilkelerinin bulunmadığını ve bu nedenle kullanımlarının yasaklanması gerektiğini savundu.

Kripto paralar FTX’in batışı sonrası düşüşte. (AA)

Techcrunch’ın aktardığına göre Merkez Bankası Başkanı Şaktikanta Das, kripto paranın ülkenin makroekonomisi ve istikrarı için büyük bir doğal risk taşıdığını söyledi. Das, “FTX’in başına gelenler dahil son bir yıldaki gelişmelerden sonra, daha fazla bir şey söylememize gerek olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Das, kripto paranın spekülatif olduğunu belirterek şunları söyledi: “Herhangi bir üründeki değer değişimi, piyasanın işlediğinin göstergesidir. Ama diğer herhangi bir varlık veya üründen farklı olarak, kriptoyla ilgili temel endişemiz, onun altında yatan böyle bir şeyin olmamasıdır. Bence kripto para birimi, normalde yüzde 100 spekülatif olan bir faaliyeti açıklamanın modaya uygun bir yolu.”

Das, kripto paranın kökeninde, mevcut finansal sistemi bozduğu fikri olduğunu söyledi. Das, “Merkez bankasına inanmıyorlar, düzenlenmiş bir finans dünyasına inanmıyorlar. Kripto paranın henüz hangi kamu amacına hizmet ettiğine dair iyi bir argüman duymadım” dedi. Merkez bankası başkanı, kripto paranın yasaklanması gerektiği görüşüne sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Das, kriptonun büyümesine izin verildiği takdirde bir sonraki finansal krizin kripto paradan dolayı çıkacağını iddia etti.

Hindistan, kripto para birimleriyle katı kurallar benimsiyor. Hindistan, kripto kazançlarına yüzde 30 ve her işleme yüzde 1 vergi koyarken kripto şirketleri Hindistan’ın kripto dostu bir ülke olmadığını belirtiyor.