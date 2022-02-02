En beğenilen diziler anketi: Friends zirvede

YouTube desteğiyle OnePoll tarafından yapılan ankete göre ABD yapımı Friends, tüm zamanların en beğenilen dizisi oldu.

Televizyon dünyasının fenomen dizilerinden Friends, finalinin ardından 18 yıl sonra hala manşetlerden inmiyor. 10 sezon boyunca devam eden dizi geçen sene özel ‘Reunion‘ bölümüyle hayranlarıyla hasret gidermişti.

Friends, OnePoll şirketinin anketine katılan iki bin kişiden yüzde 43’ün en beğendiği dizi olarak ve bu anlamda rekorun sahibi olan Seinfeld’i geçti.

Jerry Seinfeld ve Larry David’in yaratıcıları olduğu Seinfeld, NBC’de yayınlanan dokuz sezonun ardından 1998’de final yapmıştı. Listede ikinci sırada yer alan dizi her ne kadar kendini ‘hiçbir şey hakkında’ diye tanımlasa da ABD’nin New York kentinde yaşayan bir grup arkadaşın hayatını anlatıyor.

Listenin üçüncü sırasındaysa George R.R. Martin’in çok satan kitaplarından uyarlanan, David Benioff ve D.B. Weiss’in yaratıcısı olduğu HBO yapımı fenomen dizi Game of Thrones var. Westeros’taki taht mücadelesini anlatan dizinin ilk bölümü 2011 yılında yayınlanmış, 2019’da yayınlanan sekizinci ve final sezonuysa seyirci tarafından beğenilmemişti.

Ankete göre en çok beğenilen diziler şöyle oldu:

1. Friends – yüzde 43

2. Seinfeld – yüzde 40

3. Game of Thrones – yüzde 37

4. Three’s Company – yüzde 36

5. Frasier – yüzde 36

6. The Office – yüzde 36

7. MASH – yüzde 35

8. Battlestar Galactica – yüzde 30

9. The Simpsons – yüzde 29

10. The Wire – yüzde 28

11. Twin Peaks – yüzde 27

12. Family Guy – yüzde 27

13. The Sopranos – yüzde 26

14. Sex and the City – yüzde 24

15. American Dad – yüzde 23

16. Law and Order – yüzde 23

17. Grey’s Anatomy – yüzde 23

18. Bob’s Burgers – yüzde 23

19. Community – yüzde 21

20. Big Brother – yüzde 21

Seyirci neyi ‘çekici’ buluyor?

Katılımcıların yüzde 60’ı bir diziyi çekici kılan en önemli unsurun oyuncu kadrosu olduğu düşüncesinde.

Ankete katılan her dört kişiden üçü, nasıl hissederlerse hissetsin her zaman en sevdikleri TV dizilerini izleyebileceklerini söyledi.

YouTube yöneticisi Kimberly Taylor’a göre bu durum şaşırtıcı değil: ”Nostalji ve onun getirdiği rahatlama hissi gerçekten önemli. Ancak yeni diziler için de heyecanlıyız.”