Emre ve Yağmur Aşık boşandı: Çocukların velayeti babaya verildi

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık 2,5 yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı. Gündemden düşmeyen çekişmeli davada mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi. Üç çocuğun velayeti babaya verildi.

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İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nde gizli yapılan duruşmaya, Emre Aşık avukatlarıyla katıldı. Yağmur Aşık katılmadı.

‘Mal varlığı buharlaştırıldı’

Emre Aşık’ın avukatı, “Müvekkilim Türkiye’de sporcu kimliğiyle bilinen dürüst, temiz bir insandır. Evlilik birliği devam ederken müvekkilimizin mal varlığı tabiri caizse buharlaşmıştır. Müvekkilimizin itibarı da buharlaştırılmıştır” diyerek davalarının kabulünü talep etti.

Yağmur Aşık’ın avukatı da, “Karşı taraf nafaka ödememek için çocukların velayetini almaya çalışmaktadır. Çocukların yeri annelerinin yanıdır. Müşterek çocukların velayetinin anneye verilmesini talep ediyoruz” diyerek müvekkilinin hamile olduğu yönündeki iddiaları bu celsede öğrendiğini ve hamile olup olmadığını bilmediğini söyledi.

35 bin lira manevi tazminat

Mahkeme, çiftin boşanmalarına, üç çocuğun velayetinin baba Emre Aşık’a verilmesine hükmetti. Mahkeme, Yağmur Aşık’ın çocuklarıyla her ay cumartesi günleri görüşmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca, Yağmur Aşık’ın 35 bin lira manevi tazminatın karar kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faiziyle Emre Aşık’a ödemesine, Emre Aşık’ın ise 30 Kasım 2020’den itibaren karar kesinleşinceye kadarki aylık 5 bin lira tedbir nafakasını Yağmur Aşık’a vermesine de hükmetti. Tarafların karara iki hafta içinde itiraz etme hakları bulunuyor.

‘Üç çocuğumla yeni bir hayata başlayacağım’

Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık şunları söyledi: “Çok zorlu bir süreç oldu benim için. Bu süreçte yanımda olan Funda Alp Sadıkahmet, Levent hocam ve Emre Şen’e çok teşekkür ediyorum. Biz bir aile gibi olduk hakikaten avukatın önemi bir kez daha iyi anladım. Güzel bir şekilde sonuçlandı diye düşünüyorum. Artık üç çocuğumla beraber yeni bir hayata başlayacağım nasip olursa. İlerisi için çok mutluyum. Nasip olursa futbola bir ara vermiştim bu olaylardan dolayı. Çocuklarımla daha çok vakit geçirmek adına. Kariyerime kaldığım yerden tekrar devam edeceğim.”

Avukat Funda Sadıkahmet ise şöyle konuştu: “Emre beyin de dediği gibi önce biz bir boşanma davası açmıştık daha sonra karşı taraf bir dava açmıştı. Bizim davamızın kabulüne karar verildi. Karşı davanın reddine karar verdi mahkeme. Çocukların velayeti Emre beye verildi. Onun dışında Emre Bey’in de bahsettiği çocuklarının üçünün de görüşleri kısıtlandı yatılı olmayacak şekilde. Emre bey çocuklarıyla ve mesleğiyle güzel bir hayat sürecek. Çok zorlu bir süreçti. Yaklaşık 2,5 yıl, hepimiz çok yorulduk. Güzel sonuçlandı adalet yerini buldu.”