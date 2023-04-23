Emre Kongar: Gönül rahatlığıyla ‘Okurlarımın bayramını kutlarım’ diyemiyorum

Ne yazık ki bu iktidar, milli bayramlarımızın kutlanmasını sınırlamış ve kısıtlamıştır.

Ama dini bayramlarımız da milli bayramlarımız da toplumsal yaşamımızın önemli gelenekleri olarak varlıklarını yok edilemez biçimde sürdürmektedirler.

Bayram sevinci, dini olarak da milli olarak da özgürlüğü, sevgiyi, mutluluğu, barışı, refahı, tatili, içinde barındırır…

Özetle, bayramlar, insanlara yaşama sevincini anımsatır…

Ne yazık ki bu iktidar ve deprem, içeridekilerle birlikte dışarıdakilerin de yaşama sevincini yok etti…

Bu nedenle gönül rahatlığıyla, “Okurlarımın Bayramını Kutluyorum” diyemiyorum…

Emre Kongar’ın yazısı